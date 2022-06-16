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Samsung выпустила улучшение камеры для смартфона из заброшенной серии

Samsung выпустила улучшение камеры для смартфона из заброшенной серии Владельцы Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra из некоторых стран начали получать крупное обновление, которое не только исправляет проблемы с безопасностью и стабильностью, но и улучшает работу камеры смартфона.
ИКТ
16 июня 2022 г. 04:54
Samsung выпустила улучшение камеры для смартфона из заброшенной серии

Владельцы Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra из некоторых стран начали получать крупное обновление, которое не только исправляет проблемы с безопасностью и стабильностью, но и улучшает работу камеры смартфона.

Как передает Report, сообщение об этом появилось на сайте издания GizmoChina.

Изменения для камеры заключаются в том, что после установки обновления смартфон получает возможность делать более качественные портретные снимки в условиях с плохим освещением. Вероятнее всего, это связано с тем, что при включении режима «Ночной портрет» смартфон переключается на специальный телеобъектив. Аналогичное обновление ранее получили смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Flip 3.

Сообщается, что обновление носит номер N98xU1UEU2FVEB и доступно на территории США и ряда европейских стран. Чтобы проверить наличие новой прошивки, пользователю нужно перейти в настройки и ознакомиться с информацией в пункте «Обновление программного обеспечения».

Напомним, что Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 были выпущены в 2020 году. В 2021 году было объявлено, что эти модели являются последними в серии Galaxy Note – компания Samsung больше не обновляет ее.

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