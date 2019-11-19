Samsung уступит Intel лидерство на рынке полупроводников

Компании Samsung Electronics и SK Hynix могут потерять принадлежащие им сейчас первое и третье места на мировом рынке полупроводников.

Как передает Report, об этом сообщает во вторник южнокорейский телеканал KBS со ссылкой на данные консалтинговой компании IC Insights.

В прогнозе указано, что в этом году совокупные продажи крупнейших пятнадцати профильных мировых компаний сократятся примерно на 15% по сравнению с прошлым годом, составив 314,9 млрд долларов. При этом показатель Samsung Electronics сократится на 29%, до 55,6 млрд долларов, в результате чего она опустится с первого на второе место в списке. Продажи продукции SK Hynix, как ожидается, снизятся на 38%, до 22,8 млрд долларов, в результате чего компания переместится с третьего на четвертое место.

Вместе с тем, американская Intel выйдет на первое место, а тайваньская TSMC - на третье.