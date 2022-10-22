О нас

Samsung разработала 200-мегапиксельную камеру для смартфонов

Samsung разработала 200-мегапиксельную камеру для смартфонов Компания Samsung анонсировала новый сенсор для мобильных камер ISOCELL HPX, главной особенностью которого является разрешение 200 Мп.
ИКТ
22 октября 2022 г. 07:24
Samsung разработала 200-мегапиксельную камеру для смартфонов

Компания Samsung анонсировала новый сенсор для мобильных камер ISOCELL HPX, главной особенностью которого является разрешение 200 Мп.

Как передает Report, об этом сообщает издание SamMobile.

Несмотря на высокое разрешение, сенсор имеет относительно скромный размер – 1/1,4 дюйма. Для сравнения, предыдущая 200-мегапиксельная матрица Samsung - ISOCELL HP3 - на 20% больше.

Камера способна делать 50- и 12,5-мегапиксельные снимки. В первом случае ISOCELL HPX имитирует пиксели с физическим размером 1,12 микрометра, а во втором - 2,24 микрометра. Отмечается, что во втором сценарии фотографии, сделанные в условиях низкой освещенности, получаются четче.

Кроме того, ISOCELL HPX способна записывать видео в разрешении 8К при частоте 30 кадров в секунду. При съемке в 4К и Full HD камера способна выдавать 60 кадров в секунду, а также накладывать на изображение фильтр Dual HDR.

В SamMobile предполагают, что матрица ISOCELL HPX предназначена для смартфонов средней ценовой категории и не появится в будущем флагмане Galaxy S23 Ultra.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
21 октября 2022 г. 17:05
Освобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
ФотоОсвобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
21 октября 2022 г. 16:24
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
21 октября 2022 г. 15:31
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
21 октября 2022 г. 13:59
Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха
Польским компаниям представлено 10 проектов по восстановлению Карабаха
20 октября 2022 г. 17:29
Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу
Азербайджан будет экспортировать промышленную продукцию в Польшу
20 октября 2022 г. 17:17
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
19 октября 2022 г. 16:32
Сабина Алиева: Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена
Сабина Алиева: Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена
19 октября 2022 г. 12:49
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
18 октября 2022 г. 14:15
Бои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
ФотоБои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
18 октября 2022 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi