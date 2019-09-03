Bloomberg: Samsung может представить второй складывающийся смартфон в начале 2020 года

Samsung готовится представить в начале 2020 года уже вторую модель смартфона Galaxy Fold со складывающимся экраном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

По их данным, мобильное устройство будет оснащено двумя основными камерами, а также фронтальной камерой в верхней части дисплея, как у модели Galaxy Note 10. Диагональ экрана составит 6,7 дюйма. "Новый гаджет будет складываться дисплеем внутрь, принимая форму квадрата, что позволит удобно носить его в кармане", - отмечается в сообщении агентства.

При этом, как указывает Bloomberg, "выход на рынок второго телефона со складывающимся экраном будет зависеть от коммерческого успеха первой модели Galaxy Fold", продажи которой должны начаться в сентябре 2019 года. Предполагается, что новый смартфон будет продаваться по более доступной цене по сравнению с первым Galaxy Fold.

Galaxy Fold - первый складной смартфон Samsung. Гаджет имеет два экрана - размером 4,6 дюйма и 7,3 дюйма. Один предназначен для работы устройства в режиме смартфона, другой - в качестве планшета. Аппарат будет поддерживать доступ к сетям 5G, имеет 12 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 512 ГБ.