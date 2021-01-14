О нас
Report Georgia
Аудио новости

Samsung представил серию флагманских смартфонов Galaxy S21

Samsung представил серию флагманских смартфонов Galaxy S21 Компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов 2021 года - Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra.
ИКТ
14 января 2021 г. 22:35
Samsung представил серию флагманских смартфонов Galaxy S21

Компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов 2021 года - Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra.

Как передает Report, все модели построены на единой платформе и поддерживают работу в мобильных сетях пятого поколения.

Дизайн смартфонов несколько отличается от предыдущих моделей. Так, камерный блок у телефонов стал массивнее. Модель Ultra получила дисплей с боковыми гранями, заходящими на корпус. Остальные гаджеты имеют плоское стекло экрана.

Galaxy S21 оснащен задней панелью из поликарбоната, у S21+ и S21 Ultra она выполнена из стекла Gorilla Glass.

Модель Ultra также получила стилус S Pen.

Дисплей S21 обладает диагональю 6,2 дюйма, S21+ - 6,7 дюйма, S21 Ultra - 6,8 дюйма.

Кроме того, все Galaxy S получили улучшенный ультразвуковой подэкранный сенсор.

Отмечается, что S21+ и S21 Ultra могут работать в роли цифрового ключа для бесконтактного открытия совместимого авто.

Новые модели Samsung обладают улучшенными камерами. Galaxy S21, S21+ получили по три основных сенсора: основной в 12 мегапикселей, сверхширокоугольный в 12 мегапикселей и 64-мегапиксельный телефотодатчик. Фронтальная камера имеет разрешение 10 мегапикселей. В S21 Ultra использовали основной сенсор на 108 мегапикселей, а телефото выросло до системы из двух десятимегапиксельных датчиков, что позволило реализовать опцию "100x Space Zoom". Фронтальная камера имеет разрешение 40 мегапикселей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году
14 января 2021 г. 18:04
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
14 января 2021 г. 11:36
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
13 января 2021 г. 15:03
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
13 января 2021 г. 12:51
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
13 января 2021 г. 11:55
Изменилась организационная структура Azalternativenergy
Изменилась организационная структура Azalternativenergy
9 января 2021 г. 15:42
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
9 января 2021 г. 10:03
Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
7 января 2021 г. 16:51
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
7 января 2021 г. 16:30
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
4 января 2021 г. 12:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi