Samsung представил серию флагманских смартфонов Galaxy S21

Компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов 2021 года - Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra.

Компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов 2021 года - Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra.

Как передает Report, все модели построены на единой платформе и поддерживают работу в мобильных сетях пятого поколения.

Дизайн смартфонов несколько отличается от предыдущих моделей. Так, камерный блок у телефонов стал массивнее. Модель Ultra получила дисплей с боковыми гранями, заходящими на корпус. Остальные гаджеты имеют плоское стекло экрана.

Galaxy S21 оснащен задней панелью из поликарбоната, у S21+ и S21 Ultra она выполнена из стекла Gorilla Glass.

Модель Ultra также получила стилус S Pen.

Дисплей S21 обладает диагональю 6,2 дюйма, S21+ - 6,7 дюйма, S21 Ultra - 6,8 дюйма.

Кроме того, все Galaxy S получили улучшенный ультразвуковой подэкранный сенсор.

Отмечается, что S21+ и S21 Ultra могут работать в роли цифрового ключа для бесконтактного открытия совместимого авто.

Новые модели Samsung обладают улучшенными камерами. Galaxy S21, S21+ получили по три основных сенсора: основной в 12 мегапикселей, сверхширокоугольный в 12 мегапикселей и 64-мегапиксельный телефотодатчик. Фронтальная камера имеет разрешение 10 мегапикселей. В S21 Ultra использовали основной сенсор на 108 мегапикселей, а телефото выросло до системы из двух десятимегапиксельных датчиков, что позволило реализовать опцию "100x Space Zoom". Фронтальная камера имеет разрешение 40 мегапикселей.