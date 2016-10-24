Samsung предложил новую форму компенсаций за Galaxy Note 7

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Южнокорейская компания Samsung Electronics предложила новую форму компенсаций за Galaxy Note 7. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, владельцам забракованных смартфонов Galaxy Note 7 в Южной Корее предлагается возможность в качестве компенсации обменять его на другие модели, в том числе Galaxy S7, или вступить в программу, которая в будущем позволит получит взамен Galaxy S8 или Note 8.

Напомним, что продажи модели Galaxy Note 7 начались в Южной Корее 19 августа, а в начале сентября было объявлено об отзыве с мирового рынка 2,5 млн таких смартфонов после того, как появились сообщения об их возгорании во время подзарядки, в частности в США, Южной Корее и на Тайване. Как сообщалось ранее, в Америке компании мобильной связи AT&T и T-Mobile US прекратили продажи Note 7 из соображений безопасности.

Недавно ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) полностью запретило перевозку смартфонов Samsung Galaxy Note 7 как в ручной клади, так и в регистрируемом багаже.