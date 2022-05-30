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Samsung планирует сократить производство смартфонов

Samsung планирует сократить производство смартфонов Компания Samsung намерена сократить производство смартфонов на 30 миллионов штук.
ИКТ
30 мая 2022 г. 12:48
Samsung планирует сократить производство смартфонов

Компания Samsung намерена сократить производство смартфонов на 30 миллионов штук.

Как передает Report со ссылкой на lenta.ru, если ранее компания планировала отгрузить 310 миллионов единиц устройств до конца 2022 года, то теперь собирается установить планку в 280 миллионов аппаратов. По информации инсайдеров, в корпорации намерены снизить как количество флагманских, так и недорогих телефонов.

В качестве причин сокращения производства специалисты назвали высокий уровень инфляции и вооруженный конфликт в Украине. "Ожидается, что объем продаж устройств в средней и низкой ценовых категориях будет вялым по сравнению с прошлым годом", — отметил аналитик Counterpoint Research Пак Джин Сок.

В 2017 году Samsung выпустила около 300 миллионов смартфонов.

"Трудно сообщить официальную позицию компании по этому вопросу. Мы следим за ситуацией на рынке", — заявил во время подведения финансовых итогов за первый квартал официальный представитель компании.

В конце мая источники Bloomberg рассказали, что Apple отказалась от идеи увеличить производство новых смартфонов из-за ряда проблем. Так, в компании решили выпустить не более 220 миллионов смартфонов нового поколения до конца года.

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Версия на азербайджанском языке “Samsung” smartfon istehsalını azaltmağı planlaşdırır

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