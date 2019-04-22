Samsung отложил выпуск складных Galaxy Fold из-за дефектов

Компания Samsung Electronics откладывает запуск новых смартфонов Galaxy Fold со сгибающимся экраном для изучения проблем с дисплеями, сообщила компания.

"Чтобы полностью изучить отзывы и провести дополнительные тесты мы решили отложить выпуск Galaxy Fold. Мы планируем объявить дату выпуска в ближайшие недели", - говорится в сообщении компании, передаёт Report со ссылкой на РИА Новости.

Samsung уточнил, что пользователи, тестирующие устройство, сообщили компании о некоторых проблемах с экраном.

"Первоначальные результаты проверки показали, что проблемы с экраном могут быть связаны с воздействием сгиба на верхнюю и нижнюю области (экрана - ред.). Также зафиксирован случай, когда вещества, найденные внутри устройства, влияли на характеристики работы дисплея", - сообщили в компании.

Samsung обещает принять меры для усиления защиты дисплея. Компания также выпустит расширенные рекомендации по уходу за экраном и его использованию, которые в том числе будут касаться защитного слоя дисплея.

В конце февраля Samsung представила первый в мире смартфон со сгибающимся экраном - Galaxy Fold. Модель оснащена сгибающимся безрамочным экраном с диагональю 7,3 дюйма, благодаря которому смартфон способен складываться в компактное устройство. Смартфон будет доступен во втором квартале в 10 странах, включая Россию. В США он будет продаваться по цене 1,98 тысячи долларов.