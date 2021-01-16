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Samsung отказалась от карт памяти в новых смартфонах

Samsung отказалась от карт памяти в новых смартфонах Компания-производитель все-таки оставит слот для карт памяти в более бюджетных моделях
ИКТ
16 января 2021 г. 14:51
Samsung отказалась от карт памяти в новых смартфонах

Южнокорейский производитель Samsung убрал из новых флагманских смартфонов слот для карты памяти.

Как передает Report, об этом пишет Android Police.

Журналисты издания обратили внимание, что в новых смартфонах Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra отсутствует разъем для карт памяти.

Ранее в телефонах бренда такой слот присутствовал. Он был рассчитан под использование с внешними накопителями формата microSD.

Авторы материала уточняют, что до этого компания отказалась от разъема под карту памяти в складных смартфонах линейки Galaxy Z Fold2 и Z Flip. Сейчас, чтобы сохранить в памяти этих устройств больше данных, пользователям придется покупать более дорогой девайс, у которого предусмотрена большая внутренняя память.

Возможный максимум 512 гигабайт.

Существует и альтернативный способ хранения данных: в облачном сервисе. По мнению авторов материала, ранее функционал карт памяти в смартфонах Samsung всегда был ограничен: эти устройства не поддерживали функцию Adoptable storage (технология, позволяющая создать из ПЗУ устройства и карты памяти единый массив).

Правда, по мнению авторов статьи, компания-производитель все-таки оставит слот для карт памяти в более бюджетных моделях.

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