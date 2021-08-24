Samsung наймет 40 тыс. человек в течение трех лет

Компания Samsung Electronics представила планы расширения своей деятельности по окончании пандемии COVID-19 в таких областях, как биофармацевтика, искусственный интеллект, полупроводники и роботы

Компания Samsung Electronics представила планы расширения своей деятельности по окончании пандемии COVID-19 в таких областях, как биофармацевтика, искусственный интеллект, полупроводники и роботы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, компания готова вложить в эту программу 205 млрд долларов США и намерена в течение трех лет нанять 40 тыс. человек.

Из 205 млрд долларов, выделенных на программу, 153,5 млрд долларов будут вложены в Южной Корее, в том числе в развитие инноваций в биотехнологиях, в промышленную реструктуризацию, строительство новых заводов, слияния и поглощения, укрепление лидерских позиций компании в производстве полупроводников. Акции Samsung Electronics на сеульской фондовой бирже после публикации программы выросли на 3,1%.

Программа была представлена Samsung через несколько дней после досрочного выхода на свободу вице-президента и фактического главы Samsung Electronics Ли Джэ Ёна. Напомним, что в январе суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы за взяточничество и растрату средств.