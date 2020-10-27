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Samsung может пойти по пути Apple

Samsung может пойти по пути Apple Первым смартфоном с урезанным комплектом поставки может стать флагман 2021 года Galaxy S21
ИКТ
27 октября 2020 г. 14:42
Samsung может пойти по пути Apple

В компании Samsung собираются лишить свои смартфоны комплектных зарядных устройств и наушников.

Как передает Report, об этом сообщает Sammobile со ссылкой на источники в южнокорейской корпорации.

Первым смартфоном с урезанным комплектом поставки может стать флагман 2021 года Galaxy S21. Нововведения коснутся и всей серии S21. Возможно, "оптимизируют" лишь зарядное устройство, оставив проводные наушники с коннектором USB-C — в Samsung пока обсуждают, что попадет в коробку нового смартфона.

Тренд на борьбу с "электронным мусором" в 2020 году задала компания Apple, лишившая свои новые iPad и iPhone сетевых зарядных устройств. В Купертино объяснили этот шаг борьбой за экологию. Критики решения отмечают, что оно вызвано экономией и желанием заставить конечного потребителя тратиться на отдельную зарядку.

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