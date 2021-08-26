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Samsung может блокировать телевизоры по всему миру

Samsung может блокировать телевизоры по всему миру Цель создания этой технологии — борьба с кражами телевизоров из магазинов, со складов и из домов владельцев
ИКТ
26 августа 2021 г. 10:53
Samsung может блокировать телевизоры по всему миру

Корейская технологическая компания Samsung заявила, что может дистанционно блокировать телевизоры собственного производства в любой точке мира.

Как передает Report, об этом сообщил интернет-портал XDA Developers со ссылкой на пресс-релиз корейского технологического гиганта.

TV Block — удаленная функция блокировки телевизора. Она гарантирует, что телевизором может воспользоваться только его законный владелец. Цель создания этой технологии — борьба с кражами телевизоров из магазинов, со складов и из домов владельцев, говорится в заявлении компании.

В Samsung подчеркнули, что данная функция предустановлена на всей продукции компании.

Опция блокировки активируется удаленно путем внесения серийного номера украденного устройства в список на сервере компании. При подключении телевизора к интернету, его программа сверяется с обновленным списком и, в случае совпадения, все функции на устройстве блокируются.

Для восстановления полной функциональности необходимо отправить в компанию подтверждение покупки и действующую лицензию.

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