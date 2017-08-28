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    Samsung инвестирует 7 млрд долларов в производство чипов флэш-памяти

    Эта сумма в течение трех лет будет направлена на расширение мощностей производства

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Samsung Electronics, крупнейший в мире производитель полупроводников, инвестирует 7 млрд долларов в течение трех лет в производство чипов флэш-памяти, используемых в смартфонах и других устройствах.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", производство будет организовано на территории Китая.

    Как говорится в пресс-релизе компании, основные инвестиции будут направлены на расширение мощностей на заводе Samsung в городе Сиань в провинции Шэньси.

    Samsung является безоговорочным лидером на рынке флэш-памяти с долей рынка порядка 41% против 18% у идущей второй Toshiba в первом квартале 2017 года, по данным IDC. Кроме того, корейской фирме принадлежит 44% рынка динамической памяти.

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