Samsung инвестирует 7 млрд долларов в производство чипов флэш-памяти

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Samsung Electronics, крупнейший в мире производитель полупроводников, инвестирует 7 млрд долларов в течение трех лет в производство чипов флэш-памяти, используемых в смартфонах и других устройствах.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", производство будет организовано на территории Китая.

Как говорится в пресс-релизе компании, основные инвестиции будут направлены на расширение мощностей на заводе Samsung в городе Сиань в провинции Шэньси.

Samsung является безоговорочным лидером на рынке флэш-памяти с долей рынка порядка 41% против 18% у идущей второй Toshiba в первом квартале 2017 года, по данным IDC. Кроме того, корейской фирме принадлежит 44% рынка динамической памяти.