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Samsung и Tesla создадут "мозги" для автомобилей нового поколения

Samsung и Tesla создадут "мозги" для автомобилей нового поколения О возможностях новой разработки, которая находится на стадии исследования в подразделении Samsung Foundry Division, не сообщается
ИКТ
26 января 2021 г. 20:31
Samsung и Tesla создадут мозги для автомобилей нового поколения

Компании Samsung и Tesla создадут процессор, необходимый для беспилотных автомобилей нового поколения.

Как передает Report, об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на аналитический отчет.

С помощью автомобильной отрасли корейский промышленный гигант собирается значительно расширить свое полупроводниковое производство. Для беспилотников Tesla разрабатывается 5-нанометровый процессор Extreme Ultraviolet. Электромобили Илона Маска сейчас используют 14-нм чипы.

О возможностях новой разработки, которая находится на стадии исследования в подразделении Samsung Foundry Division, не сообщается. Создавать чипы по такому тонкому техпроцессу помимо Samsung в мире может еще один производитель — тайваньский TSMC.

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