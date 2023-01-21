Samsung и LG выступят партнерами Apple в производстве новых iPad и MacBook

Apple разместила в Корее заказы на OLED-панели для будущих iPad Pro и MacBook.

Apple разместила в Корее заказы на OLED-панели для будущих iPad Pro и MacBook.

Как передает Report, об этом сообщает ETNews.

OLED-дисплеи достанутся iPad Pro и MacBook Pro, выход которых состоится в 2024 и 2026 годах соответственно. Эксперты полагают, что переход Apple на OLED-панели окажет значительное влияния на отрасль, что послужит катализатором для расширения рынка OLED-дисплеев.

Предполагается, что производством дисплеев для будущих гаджетов Apple займутся Samsung Display и LG Display, так как эти компании являются поставщиками OLED-экранов для iPhone.