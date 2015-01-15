Samsung готова приобрести компанию BlackBerry за 7,5 млрд. долларов

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Южнокорейская корпорация Samsung готова приобрести канадского производителя смартфонов BlackBerry за 7,5 млрд. долларов. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Reuters.

Это решение связано с намерением Samsung получить патентный портфель BlackBerry.

После сообщений СМИ о возможной сделке произошел существенный рост стоимости акций BlackBerry

Стоимость акций BlackBerry по итогам торгов на американской внебиржевой торговой площадке NASDAQ выросла в среду на 29,66% - до 12,59 долларов за одну бумагу. При этом в послеторговое время акции выросли еще на 3,04% и достигли отметки 13,04 долларов, а их рост уже превысил 30% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня торгов.