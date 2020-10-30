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Samsung Electronics вышла на первое место в мире по продажам смартфонов

Samsung Electronics вышла на первое место в мире по продажам смартфонов На втором месте китайский производитель Huawei, на третьем Xiaomi 
ИКТ
30 октября 2020 г. 15:33

Южнокорейская компания Samsung Electronics в третьем квартале этого года заняла первое место на мировом рынке смартфонов.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщает телеканал KBS, ссылаясь на данные международной исследовательской компании Counterpoint Research.

По ее данным, в указанный период Samsung контролировал 22% мирового рынка. На втором месте китайский производитель Huawei - 14%, на третьем Xiaomi - 13%. Далее следуют Apple - 11% и Oppo - 8%. Таким образом, южнокорейский производитель вернул себе лидерство, которое он уступил Huawei во втором квартале, отмечает KBS.

Сообщается о высоких продажах смартфонов Galaxy серии A в США и серии М в Индии. Учитывая положительную реакцию покупателей на новинку от Apple - iPhone 12, ожидается, что американская компания улучшит свое положение по итогам четвертого квартала. Всего в третьем квартале на мировой рынок было отгружено 366 млн смартфонов. Это на 32% больше, чем в предыдущем квартале.

Днем ранее сообщалось, что объем продаж продукции Samsung Electronics в третьем квартале этого года вырос на 8% в годовом исчислении и достиг рекордной отметки за квартальный период, составив 67 трлн вон (59 млрд долларов США). Операционная прибыль увеличилась за указанный период на 58,8%. Эксперты в Сеуле объясняют этот феномен, в частности, ростом спроса на бытовую электротехнику и смартфоны в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

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