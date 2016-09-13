Samsung Electronics теряет рыночную стоимость

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Рыночная стоимость южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics за одну неделю упала на 3,9% или 22 млрд. долларов. Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, капитализация южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в прошлую пятницу упала на 8 млрд. долларов, в понедельник - на 14 млрд.

Отмечается, что акции Samsung подешевели из-за отзыва Galaxy Note 7.

Компания еще 2 сентября объявила о глобальном отзыве смартфонов Galaxy Note 7, поступивших в продажу лишь в августе текущего года, из-за обнаруженных дефектов аккумуляторов. С этого времени стало известно о новых случаях воспламенения аккумуляторов смартфонов.

Напомним, что в конце прошлой недели Федеральное управление авиации США (FAA) предупредило пассажиров об опасности использования смартфона Galaxy Note 7 на борту самолетов из-за случаев воспламенения устройств во время зарядки. Австралийские авиакомпании Qantas Airways, Jetstar, Virgin Australia, Tiger Airways ранее запретили пассажирам использовать Galaxy Note 7 на борту из-за проблем с аккумуляторами смартфонов.

До момента отзыва Galaxy Note 7 компания отгрузила порядка 2,5 млн. этих устройств, и обновленные смартфоны, с новыми аккумуляторами, будут доступны лишь 19 сентября.