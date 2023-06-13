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Самир Расулов: Азербайджан прилагает активные усилия по формированию культуры кибербезопасности

Самир Расулов: Азербайджан прилагает активные усилия по формированию культуры кибербезопасности Азербайджан прилагает активные усилия по формированию культуры кибербезопасности с использованием международного опыта, современных подходов.
ИКТ
13 июня 2023 г. 12:12
Самир Расулов: Азербайджан прилагает активные усилия по формированию культуры кибербезопасности

Азербайджан прилагает активные усилия по формированию культуры кибербезопасности с использованием международного опыта, современных подходов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Самир Расулов на панели "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии современной банковской и финансовой экосистемы" в рамках выставки Fintech Summit 2023 в Баку.

"В рамках реализации нового закона "О персональных данных" начато осуществление проектов по информированию общества о механизмах, защите персональных данных", - сказал Расулов.

Он отметил, что большое значение имеет готовность банков, финансовых учреждений и населения к киберугрозам.

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Версия на азербайджанском языке Samir Rəsulov: “Kibertəhlükəsizlik mədəniyyətinin formalaşdırılması istiqamətində səylər gücləndirilib”

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