Самир Расулов: Азербайджан прилагает активные усилия по формированию культуры кибербезопасности

Азербайджан прилагает активные усилия по формированию культуры кибербезопасности с использованием международного опыта, современных подходов.

Азербайджан прилагает активные усилия по формированию культуры кибербезопасности с использованием международного опыта, современных подходов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Самир Расулов на панели "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии современной банковской и финансовой экосистемы" в рамках выставки Fintech Summit 2023 в Баку.

"В рамках реализации нового закона "О персональных данных" начато осуществление проектов по информированию общества о механизмах, защите персональных данных", - сказал Расулов.

Он отметил, что большое значение имеет готовность банков, финансовых учреждений и населения к киберугрозам.