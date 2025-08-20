Самир Мамедов: Венчурные фонды Азербайджана сформировали капитал размером более $15 млн

10"28 Различные венчурные фонды, созданные в Азербайджане в последние годы, в общей сложности сформировали капитал более $15 млн, эти фонды уже направили более $2,2 млн инвестиций в стартапы, работающие в регионе.

Различные венчурные фонды, созданные в Азербайджане в последние годы, в общей сложности сформировали капитал, певышающий $15 млн, эти фонды уже направили более $2,2 млн инвестиций в стартапы, работающие в регионе.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на итоговом мероприятии проекта İnnostart в Баку.

Он отметил, что развитие механизмов венчурного капитала в Азербайджане вступило в важный этап: "В октябре прошлого года в Баку состоялось официальное открытие Азербайджанского инновационного центра в рамках Инновационного кластера Абшеронской долины. Это было весьма знаменательное событие для инновационной экосистемы Азербайджана. Инновации, конечно, не ограничиваются только Баку, эта деятельность широко развивается и в регионах".

Мамедов также отметил, что в последние годы в инновационной экосистеме Азербайджана проведена масштабная работа: "При поддержке Агентства инноваций и цифрового развития за последние 3 года были организованы различные программы инкубации и акселерации, хакатоны и идеатоны, в рамках которых поддержано более 600 стартапов. В этом процессе активно участвовали наши регионы, университеты, как местные, так и зарубежные партнеры, в результате чего наши стартапы смогли охватить такие многогранные области, как электронная коммерция, медицинские и образовательные технологии, агротехнологии, финансовые и экологически чистые технологии, интернет вещей, обработка больших данных и игровая индустрия".