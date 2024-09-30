Самир Мамедов: В Азербайджане создана основа для ускоренного цифрового развития

Стратегия цифрового развития в Азербайджане включает развитие трех направлений - цифрового правительства, общества и бизнеса.

Стратегия цифрового развития в Азербайджане включает развитие трех направлений - цифрового правительства, общества и бизнеса.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на презентации "Программы цифровизации МСП".

"В последние годы законодательные инициативы, реализованные в нашей стране в сфере цифровизации, создали основу для более ускоренного развития этой сферы. Согласно изменениям в законодательстве, предоставление информации об удостоверении личности и ряде важных документов через приложение mygov приравнивается к физическому предъявлению удостоверения личности. Кроме того, услуги государственных органов при рождении ребенка, вступлении в брак или смерти близкого человека теперь полностью представлены в цифровом формате на платформе mygov", - сказал Мамедов.