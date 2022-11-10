Самир Мамедов: Мобильные операторы в Азербайджане мало платят за лицензию

В Азербайджане мобильные операторы платят за лицензию меньше, чем в других странах

В Азербайджане мобильные операторы платят за лицензию меньше, чем в других странах.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов заявил на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В соседних странах для лицензирования операторов мобильной связи требуются большие суммы. На эти средства также проводится большая работа. А в Азербайджане такой практики нет. На лицензии поступает около 10 тысяч манатов", - отметил он.