Самир Мамедов: Мобильные операторы в Азербайджане мало платят за лицензию

В Азербайджане мобильные операторы платят за лицензию меньше, чем в других странах.
Как сообщает Report, об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов заявил на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
"В соседних странах для лицензирования операторов мобильной связи требуются большие суммы. На эти средства также проводится большая работа. А в Азербайджане такой практики нет. На лицензии поступает около 10 тысяч манатов", - отметил он.