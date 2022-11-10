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Самир Мамедов: Мобильные операторы в Азербайджане мало платят за лицензию

Самир Мамедов: Мобильные операторы в Азербайджане мало платят за лицензию В Азербайджане мобильные операторы платят за лицензию меньше, чем в других странах
ИКТ
10 ноября 2022 г. 13:57
Самир Мамедов: Мобильные операторы в Азербайджане мало платят за лицензию

В Азербайджане мобильные операторы платят за лицензию меньше, чем в других странах.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов заявил на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В соседних странах для лицензирования операторов мобильной связи требуются большие суммы. На эти средства также проводится большая работа. А в Азербайджане такой практики нет. На лицензии поступает около 10 тысяч манатов", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Samir Məmmədov: "Azərbaycanda mobil operatorlar lisenziya üçün az pul ödəyirlər"

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