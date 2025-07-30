Самир Мамедов: Кибербезопасность стала вопросом национальной безопасности

Защита информационного пространства Азербайджана от современных угроз превратилась в один из ключевых аспектов национальной безопасности.

Защита информационного пространства Азербайджана от современных угроз превратилась в один из ключевых аспектов национальной безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на пятом "Дне выпуска" в Центре кибербезопасности Азербайджана, созданном в сотрудничестве с Израильским технологическим институтом Technion.

По словам замминистра, на фоне стремительной цифровизации число киберугроз постоянно растет, появляются новые и более сложные формы киберпреступлений.

"Вопрос кибербезопасности становится все более актуальным не только в мире, но и в Азербайджане. Согласно прогнозам платформы Statista, киберпреступность может нанести мировой экономике ущерб в 10 трлн долларов к 2025 году и 16 трлн долларов к 2029 году", - отметил Мамедов.

Он подчеркнул, что мишенью киберпреступников становятся как государственные, так и частные структуры, и ни одна организация не застрахована от подобных рисков.

"Именно поэтому наличие квалифицированных специалистов, лицензированного программного обеспечения и надежных антивирусных решений особенно важно, и в первую очередь для критически важной инфраструктуры", - добавил он.