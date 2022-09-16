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Самир Мамедов: Цифровизация общества не находится на желаемом уровне

Самир Мамедов: Цифровизация общества не находится на желаемом уровне "Цифровое правительство служит только цифровому обществу. К сожалению, цифровизация нашего общества все еще не находится на желаемом уровне. Для решения этих вопросов мы реализуем несколько проектов".
ИКТ
16 сентября 2022 г. 13:15
Самир Мамедов: Цифровизация общества не находится на желаемом уровне

"Цифровое правительство служит только цифровому обществу. К сожалению, цифровизация нашего общества все еще не находится на желаемом уровне. Для решения этих вопросов мы реализуем несколько проектов".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов.

"Одним из важных проектов является проведение работ по созданию необходимой инфраструктуры для цифровой трансформации. Это покроет нашу страну 100% высокоскоростной волоконно-оптической сетью интернета к концу 2024 года. Каждая семья сможет подключиться к быстрым и современным телекоммуникационным инструментам".

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Версия на азербайджанском языке Samir Məmmədov: "Cəmiyyətin rəqəmsal səviyyəsi arzu olunan səviyyədə deyil"

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