Самир Мамедов: Цифровизация общества не находится на желаемом уровне

"Цифровое правительство служит только цифровому обществу. К сожалению, цифровизация нашего общества все еще не находится на желаемом уровне. Для решения этих вопросов мы реализуем несколько проектов".

"Цифровое правительство служит только цифровому обществу. К сожалению, цифровизация нашего общества все еще не находится на желаемом уровне. Для решения этих вопросов мы реализуем несколько проектов".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов.

"Одним из важных проектов является проведение работ по созданию необходимой инфраструктуры для цифровой трансформации. Это покроет нашу страну 100% высокоскоростной волоконно-оптической сетью интернета к концу 2024 года. Каждая семья сможет подключиться к быстрым и современным телекоммуникационным инструментам".