Самеддин Асадов: В Азербайджане впервые будет произведен спутник космической сети

Азербайджанское космическое агентство ("Азеркосмос") поставило перед собой цель в ближайшие годы впервые произвести спутник для независимого Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления "Азеркосмос" Самеддин Асадов на панели в рамках фестиваля "Baku ID" (Baku Investment Day).
По его словам, это будет не малый спутник.
"Мы создадим более мощный спутник космической сети. Азербайджанское космическое агентство готово сотрудничать в направлении новых идей и инициатив", - сказал Асадов.