Самеддин Асадов: В Азербайджане впервые будет произведен спутник космической сети

Азербайджанское космическое агентство ("Азеркосмос") поставило перед собой цель в ближайшие годы впервые произвести спутник для независимого Азербайджана.

Азербайджанское космическое агентство ("Азеркосмос") поставило перед собой цель в ближайшие годы впервые произвести спутник для независимого Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления "Азеркосмос" Самеддин Асадов на панели в рамках фестиваля "Baku ID" (Baku Investment Day).

По его словам, это будет не малый спутник.

"Мы создадим более мощный спутник космической сети. Азербайджанское космическое агентство готово сотрудничать в направлении новых идей и инициатив", - сказал Асадов.