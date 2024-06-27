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Самеддин Асадов: В Азербайджане впервые будет произведен спутник космической сети

Самеддин Асадов: В Азербайджане впервые будет произведен спутник космической сети Азербайджанское космическое агентство ("Азеркосмос") поставило перед собой цель в ближайшие годы впервые произвести спутник для независимого Азербайджана.
ИКТ
27 июня 2024 г. 18:56
Самеддин Асадов: В Азербайджане впервые будет произведен спутник космической сети

Азербайджанское космическое агентство ("Азеркосмос") поставило перед собой цель в ближайшие годы впервые произвести спутник для независимого Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления "Азеркосмос" Самеддин Асадов на панели в рамках фестиваля "Baku ID" (Baku Investment Day).

По его словам, это будет не малый спутник.

"Мы создадим более мощный спутник космической сети. Азербайджанское космическое агентство готово сотрудничать в направлении новых идей и инициатив", - сказал Асадов.

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Версия на английском языке Azerbaijan to produce its first space network satellite
Версия на азербайджанском языке Saməddin Əsədov: "Azərbaycanda daha güclü kosmik şəbəkə peyki istehsal ediləcək"

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