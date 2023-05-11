Самеддин Асадов: Количество космических спутников Азербайджана будет увеличено

Поскольку космическая сфера достаточно консервативна и рискованна, у Азербайджана есть альтернативные пункты для управления спутниками. Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства ("Азеркосмос") при Министерстве ци

Поскольку космическая сфера достаточно консервативна и рискованна, у Азербайджана есть альтернативные пункты для управления спутниками.



Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов в ходе обсуждения проекта закона "О космической деятельности" на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.



"Таким образом, если в Баку возникнут какие-то непредвиденные ситуации, можно будет управлять нашими спутниками из Нахчывана.

В настоящее время на орбите находятся три азербайджанских спутника. Спутник дистанционного наблюдения Земли Azərsky завершил свою миссию в прошлом месяце. В ближайшем будущем количество космических спутников Азербайджана будет увеличено", - сказал С.Асадов.