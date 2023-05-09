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Самеддин Асадов: Азербайджанские спутники могут быть выведены на орбиту ракетами Falcon

Самеддин Асадов: Азербайджанские спутники могут быть выведены на орбиту ракетами Falcon Новые азербайджанские спутники могут быть выведены на орбиту ракетами Falcon американской компании SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation).
ИКТ
9 мая 2023 г. 15:10
Самеддин Асадов: Азербайджанские спутники могут быть выведены на орбиту ракетами Falcon

Новые азербайджанские спутники могут быть выведены на орбиту ракетами Falcon американской компании SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов.

По словам Асадова, в связи с этим были проведены переговоры с находящейся с визитом в Азербайджане президентом и главным операционным директором компании Гвинн Шотвелл:

"В ближайшие годы Азербайджан готовится к реализации новых спутниковых проектов. На этой встрече мы обсудили возможность выведения на орбиту новых азербайджанских спутников ракетами Falcon, участие компании SpaceX в Международном астронавтическом конгрессе в Баку и организационные вопросы".

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Версия на английском языке Samaddin Asadov: Azerbaijan's new satellites can be launched into orbit from Falcon rockets
Версия на азербайджанском языке Saməddin Əsədov: "Azərbaycanın yeni peykləri orbitə “Falcon” raketləri ilə buraxıla bilər"

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