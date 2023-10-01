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Самая скоростная сеть Азербайджана стала доступна в Ханкенди

Самая скоростная сеть Азербайджана стала доступна в Ханкенди Компания Bakcell успешно сдала в эксплуатацию свою сеть в городе Ханкенди.
ИКТ
1 октября 2023 г. 14:09
Самая скоростная сеть Азербайджана стала доступна в Ханкенди

Компания Bakcell успешно сдала в эксплуатацию свою сеть в городе Ханкенди.

Как передает Report со ссылкой на компанию, сеть Bakcell также действует в Агдере и Ходжалы.

Тем самым, число базовых станций компании, установленных в Карабахском и Восточном Зангезурском экономических районах доведено до более 120-ти.

С установленными здесь базовыми станциями компания Bakcell предоставила своим абонентам наисовременнейшую голосовую технологию VoLTE и самый скоростной мобильный интернет.

Компания Bakcell будет еще больше укреплять широкомасштабную деятельность в направлении создания необходимой инфраструктуры в Восточном Зангезурском и Карабахском экономических районах, а также внедрения в этом регионе самых современных технологий.

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