Сайт Минэкологии Нахчывана переведен в доменную зону gov.az

Электронный информационный ресурс Министерства экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики интегрирован в единую сеть AzStateNet с новым доменным именем "neco.gov.az".

Электронный информационный ресурс Министерства экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики интегрирован в единую сеть AzStateNet с новым доменным именем "neco.gov.az".

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная служба специальной связи и информационной безопасности.

Сообщается, что Служба продолжает принимать соответствующие меры, связанные с регистрацией сайтов государственных органов Нахчыванской Автономной Республики в зоне "gov.az" и усилением их безопасности.