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Сайт Минэкологии Нахчывана переведен в доменную зону gov.az

Сайт Минэкологии Нахчывана переведен в доменную зону gov.az Электронный информационный ресурс Министерства экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики интегрирован в единую сеть AzStateNet с новым доменным именем "neco.gov.az".
ИКТ
28 февраля 2023 г. 13:03
Сайт Минэкологии Нахчывана переведен в доменную зону gov.az

Электронный информационный ресурс Министерства экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики интегрирован в единую сеть AzStateNet с новым доменным именем "neco.gov.az".

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная служба специальной связи и информационной безопасности.

Сообщается, что Служба продолжает принимать соответствующие меры, связанные с регистрацией сайтов государственных органов Нахчыванской Автономной Республики в зоне "gov.az" и усилением их безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin saytı “gov.az” zonasına köçürülüb

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