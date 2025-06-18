Сахиба Гафарова: Страны ОЧЭС должны сформировать правовую базу для ИИ

Страны Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) должны сформировать правовую базу в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Страны Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) должны сформировать правовую базу в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на 65-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) в Баку.

По ее словам, страны ОЧЭС объединяют общность истории, культуры и стремление к миру: "Наша деятельность основана на важных принципах. Сюда входят такие ценности, как демократия, уважение и доверие. Диалог между государствами-членами организации должен превратиться в реальную политику. Нам необходимо создать прозрачные механизмы и сосредоточиться на устойчивом развитии. Решения, которые будут приняты сегодня, должны быть как оперативными, так и стратегическими".

Спикер отметила, что в данном процессе большое значение имеют ИИ, цифровизация и зеленая экономика.