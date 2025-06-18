О нас

Сахиба Гафарова: Страны ОЧЭС должны сформировать правовую базу для ИИ

Сахиба Гафарова: Страны ОЧЭС должны сформировать правовую базу для ИИ Страны Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) должны сформировать правовую базу в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
ИКТ
18 июня 2025 г. 10:48
Сахиба Гафарова: Страны ОЧЭС должны сформировать правовую базу для ИИ

Страны Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) должны сформировать правовую базу в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на 65-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) в Баку.

По ее словам, страны ОЧЭС объединяют общность истории, культуры и стремление к миру: "Наша деятельность основана на важных принципах. Сюда входят такие ценности, как демократия, уважение и доверие. Диалог между государствами-членами организации должен превратиться в реальную политику. Нам необходимо создать прозрачные механизмы и сосредоточиться на устойчивом развитии. Решения, которые будут приняты сегодня, должны быть как оперативными, так и стратегическими".

Спикер отметила, что в данном процессе большое значение имеют ИИ, цифровизация и зеленая экономика.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Sahiba Gafarova: BSEC countries should form legal framework for artificial intelligence
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: “QDİƏT ölkələri süni intellekt üçün hüquqi baza formalaşdırmalıdır”

Другие новости из категории

Азербайджан увеличил производство настольных компьютеров почти втрое
Азербайджан увеличил производство настольных компьютеров почти втрое
17 июня 2025 г. 17:20
Общая стоимость информационно-коммуникационных услуг в Азербайджане выросла более чем на 7%
Общая стоимость информационно-коммуникационных услуг в Азербайджане выросла более чем на 7%
17 июня 2025 г. 17:06
Производство продукции в секторе ИКТ Азербайджана выросло более чем на 7%
Производство продукции в секторе ИКТ Азербайджана выросло более чем на 7%
17 июня 2025 г. 16:30
Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана превысили 128 млн манатов
Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана превысили 128 млн манатов
17 июня 2025 г. 16:08
Доходы от услуг мобильной связи в Азербайджане выросли на 3% в мае
Доходы от услуг мобильной связи в Азербайджане выросли на 3% в мае
17 июня 2025 г. 15:33
Средняя зарплата в секторе информации и связи Азербайджана выросла на 10%
Средняя зарплата в секторе информации и связи Азербайджана выросла на 10%
17 июня 2025 г. 15:09
Строительство Транс-Каспийской волоконно-оптической кабельной линии переходит на следующий этап реализации
Строительство Транс-Каспийской волоконно-оптической кабельной линии переходит на следующий этап реализации
12 июня 2025 г. 17:37
Фарид Османов: Азербайджан опережает развитые страны в сфере онлайн-услуг
Фарид Османов: Азербайджан опережает развитые страны в сфере онлайн-услуг
12 июня 2025 г. 16:39
Казахстан и Starlink подписали соглашение о запуске спутникового интернета
Казахстан и Starlink подписали соглашение о запуске спутникового интернета
12 июня 2025 г. 10:21
Ракета компании Rocket Lab вывела на орбиту японский радиолокационный спутник
Ракета компании Rocket Lab вывела на орбиту японский радиолокационный спутник
11 июня 2025 г. 22:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi