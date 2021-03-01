С помощью PlayStation научились добывать криптовалюту

Игровая приставка Sony PlayStation 5 теперь умеет добывать криптовалюту. Первыми "научили" приставку майнить китайские энтузиасты

Игровая приставка Sony PlayStation 5 теперь умеет добывать криптовалюту. Первыми "научили" приставку майнить китайские энтузиасты.

Как передает Report со ссылкой на Mydrivers, майнерам удалось обойти программные ограничения Sony и добраться до "железа" приставки. Видеоускоритель на базе AMD Radeon с архитектурой RDNA 2 оказался неплох в добыче криптовалюты Etherium — китайцы смогли выжать из приставки 98,76 мегахешей при энергопотреблении 211 Вт.

Нестандартное использование приставки приведет к повышенной нагрузке на нее и вряд ли такое устройство можно будет отремонтировать по гарантии, если оно выйдет из строя.

Добытчики виртуальных "монет" на волне очередного криптовалютного бума взвинтили цена на видеокарты, буквально оставив геймеров без современных GPU. Возможно, теперь еще и обострится дефицит некстген-консолей, которых и так не хватает всем желающим.