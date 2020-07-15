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Report Georgia

С Google судятся из-за слежки за владельцами аккаунтов

С Google судятся из-за слежки за владельцами аккаунтов Компанию Google обвинили в том, что она следит за пользователями даже при отключении разрешений в настройках.
ИКТ
15 июля 2020 г. 07:14
С Google судятся из-за слежки за владельцами аккаунтов

Компанию Google обвинили в том, что она следит за пользователями даже при отключении разрешений в настройках.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, соответствующий иск подан в окружной суд в Сан-Хосе. Его подала юридическая фирма Boies Schiller Flexner.

Google обвиняют в нарушении федерального закона о прослушивании разговоров и закона о конфиденциальности штата Калифорния. В иске утверждается, что сбор данных происходит с помощью Google Firebase.

Google не ответила на запрос о комментировании.

В конце 2019 года правозащитная организация Amnesty International раскритиковала бизнес-модель сбора данных Facebook и Google. По ее мнению, она представляет угрозу для прав человека по всему миру. Организация считает, что предоставление людям бесплатных онлайн-услуг и последующее использование информации о них для таргетированной рекламы, приносящей доход, ставит под угрозу права человека, включая свободу выражения.

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