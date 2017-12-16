Рынок услуг связи в Азербайджане вырос на 6%

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь этого года учреждениями информации и связи Азербайджана оказаны услуги связи потребителям в объеме 1 552,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 72,6% пришлось на сектор населения.

За указанный период стоимость услуг в секторе связи выросла в реальном выражении на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. На долю негосударственного сектора пришелся 81,1% полученной прибыли.

В секторе мобильной связи сформировано 779,7 млн манатов или 50,2% доходов от услуг связи.