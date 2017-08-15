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    Рынок услуг связи в Азербайджане вырос на 5%

    В секторе мобильной связи сформировано 50% доходов от услуг связи© Report

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль этого года учреждениями информации и связи Азербайджана оказаны услуги связи потребителям в объеме 958,2 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 72,0% пришлось на сектор населения.

    За указанный период стоимость услуг в секторе связи выросла в реальном выражении на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. На долю негосударственного сектора пришелся 81% полученной прибыли.

    В секторе мобильной связи сформировано 477,0 млн манатов или 49,8% доходов от услуг связи.

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