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    Рынок услуг связи Азербайджана вырос на 4%

    На долю негосударственного сектора пришлось 4/5 части полученной прибыли

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь этого года учреждениями информации и связи Азербайджана физическим и юридическим лицам было оказано услуг связи в объеме 1 302,9 млн. манатов, из которых 72,6% пришлось на сектор населения.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за указанный период объем услуг в сфере связи вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

    На долю негосударственного сектора пришлось 80,5% полученной прибыли.

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