Рынок услуг связи Азербайджана вырос на 4%

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь этого года учреждениями информации и связи Азербайджана физическим и юридическим лицам было оказано услуг связи в объеме 1 302,9 млн. манатов, из которых 72,6% пришлось на сектор населения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за указанный период объем услуг в сфере связи вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

На долю негосударственного сектора пришлось 80,5% полученной прибыли.