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    Рынок связи в Азербайджане вырос на 5%

    На долю негосударственного сектора пришлось 4/5 часть полученной прибыли

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март этого года учреждениями информации и связи Азербайджана физическим и юридическим лицам оказаны услуг связи в объеме 391,7 млн манатов, из которых 71,4% пришлось на сектор населения.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за указанный период стоимость услуг в секторе связи выросла в реальном выражении на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

    На долю негосударственного сектора пришлось 80,5% полученной прибыли.

    В секторе мобильной связи сформировано 189,9 млн манатов или 48,5% доходов от услуг связи.

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