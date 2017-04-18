Рынок связи в Азербайджане вырос на 5%

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март этого года учреждениями информации и связи Азербайджана физическим и юридическим лицам оказаны услуг связи в объеме 391,7 млн манатов, из которых 71,4% пришлось на сектор населения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за указанный период стоимость услуг в секторе связи выросла в реальном выражении на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

На долю негосударственного сектора пришлось 80,5% полученной прибыли.

В секторе мобильной связи сформировано 189,9 млн манатов или 48,5% доходов от услуг связи.