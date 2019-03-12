Рынок блокчейн-технологий в Азербайджане будет регулироваться

В 2017-2018 годах в технологии блокчейн в мире инвестировано около 22 миллиарда долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам исполнительный директор Государственного фонда развития информационных технологий при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Азер Байрамов.

По его словам, действующие в этом сегменте рынка компании увеличивают доходы: "В 2018 году стоимость рынка технологий блокчейн составила 1,5 миллиарда долларов. В 2019 году этот показатель ожидается на уровне 2,9 миллиарда долларов. Хотя использование данными технологиями ускоренно растет, думаю, это все еще ранняя стадия. То есть массового использования пока нет. Радует, что как госструктуры, так и частные компании в Азербайджане реализуют различные проекты по использованию этих технологий".

Он добавил, что технологиями блокчейн в основном пользуются в финансовом секторе: "Они применяются при оказании банковских и страховых услуг, сфере управления инвестициями и ценных бумаг. Это новые и потому дорогие технологии, а механизмы их регулирования нестабильны. Очевидно, по мере увеличения доли данных технологий на рынке, эта область будет регулироваться".