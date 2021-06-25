Рыночная стоимость Microsoft превысила 2 трлн долларов

Рыночная стоимость Apple, которая впервые преодолела отметку в 2 трлн долларов США в августе, сейчас превышает 2,2 трлн долларов США

Microsoft Corp. стала второй американской компанией после Apple Inc., рыночная стоимость которой превысила 2 трлн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, цена акций Microsoft в четверг выросла на 0,5% - до 266,69 долларов США. Исходя из этого капитализация компании составляет 2,009 трлн долларов США.

Котировки бумаг Microsoft опускались до локального минимума в начале пандемии COVID-19 в марте 2020 года, но с того момента они выросли почти вдвое (на 96%).

Напомним, Microsoft впервые почти за шесть лет представила новую версию операционной системы. Windows 11 будет доступна через бесплатное обновление для пользователей Windows 10 и на новых персональных компьютерах уже этой осенью.

Рыночная стоимость Apple, которая впервые преодолела отметку в 2 трлн долларов США в августе, сейчас превышает 2,2 трлн долларов США. Акции компании в четверг подешевели на 0,2%.