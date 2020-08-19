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Рыночная капитализация Apple впервые превысила 2 трлн долларов

Рыночная капитализация Apple впервые превысила 2 трлн долларов В условиях карантинных мер и взрывного роста использования онлайн-сервисов сильно выросли акции и Google, Amazon, Facebook, Microsoft
ИКТ
19 августа 2020 г. 21:41
Рыночная капитализация Apple впервые превысила 2 трлн долларов

Акции Apple сегодня утром, 19 августа, выросли на 1,3%, до 468,4 долларов США, тем самым рыночная капитализация корпорации впервые превысила 2 трлн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", с начала года акции компании выросли на 57%. В конце июля Apple отчиталась за третий квартал, ее результаты оказались лучше, чем ожидали эксперты: выручка выросла на 11%, до 59,6 млрд долларов США, а прибыль — на 12%, до 11,2 млрд долларов США.

В условиях действовавших в разных странах карантинных мер и, соответственно, взрывного роста использования онлайн-сервисов сильно выросли акции не только Apple, но и других технологических гигантов — Google, Amazon, Facebook, Microsoft, а также многих других компаний этой сферы. Apple, которая два года назад первой в мире преодолела отметку в 1 млрд долларов США, стала и первой интернет-корпорацией, достигшей капитализации в 2 трлн долларов США. Среди публичных компаний в мире в целом ее опередила только саудовская энергетическая компания Saudi Aramco, но ее капитализация с тех пор снизилась.

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