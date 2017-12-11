Русскоязычная хакерская группировка атаковала банки в России, США и Великобритании

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Русскоязычная хакерская группировка MoneyTaker смогла провести 20 успешных атак на банки и другие организации на территории России, США и Великобритании за последние полгода, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Компания Group-IB сообщает, что средний ущерб после одной успешной атаки в США оценивается в 500 тыс. долларов. Группа действует с начала весны 2016 года, но ранее оставалась незамеченной, благодаря обширному арсеналу хакерских инструментов, позволяющих заметать следы.

"Организуя атаки MoneyTaker использует общедоступные инструменты, что делает процесс атрибуции инцидента нетривиальной задачей. Кроме того, инциденты происходят в разных регионах мира: один из банков они ограбили дважды, что свидетельствует о недостаточно качественном расследовании первого нападения. Мы впервые раскрываем связи всех обнаруженных нами 20 инцидентов и не исключаем новые хищения", - заявил руководитель департамента киберразведки Group-IB Дмитрий Волков.