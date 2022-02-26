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Россию отключают от системы SWIFT

Россию отключают от системы SWIFT Началась подготовка к отключению России от международной межбанковской системы SWIFT.
ИКТ
26 февраля 2022 г. 18:09
Россию отключают от системы SWIFT

Началась подготовка к отключению России от международной межбанковской системы SWIFT.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в социальной сети Twitter.

"Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся украинская дипломатия - от президента Украины до атташе в украинском посольстве", - написал Кулеба.

Министр отметил, что эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины.

Отметим, что США и ЕС длительное время рассматривали вопрос об отключении России от системы SWIFT. Ранее Франция, Кипр, Италия и Венгрия также поддержали это предложение.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın SWIFT-dən ayırmaq üçün hazırlıqlara başlanılıb

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