Россия вывела на орбиту первый спутник проекта "Сфера"

Первый спутник российской орбитальной группировки "Сфера" - "Скиф-Д", а также три спутника связи "Гонец-М" выведены на орбиты после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, расположенном в Амурской области РФ.

Первый спутник российской орбитальной группировки "Сфера" - "Скиф-Д", а также три спутника связи "Гонец-М" выведены на орбиты после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, расположенном в Амурской области РФ.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в "Роскосмосе".

"Есть отделение всех аппаратов", - сказали в госкорпорации.

Накануне ракета "Союз-2.1б" стартовала в 23:57 по бакинскому времени с космодрома Восточный. Она вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с первым спутником орбитальной группировки "Сфера" - "Скиф-Д" и тремя спутниками связи "Гонец-М".

Проект "Сфера" предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников для обеспечения территории РФ и других стран интернетом и телефонной связью.

Демонстрационный спутник "Скиф-Д" предназначен для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет.