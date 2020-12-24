Россия переводит торги на право пользования недрами в онлайн

Правительство предлагает изменить порядок проведения торгов на право пользования участками с полезными ископаемыми

Торги на право пользования участками недр будут проводиться только в электронной форме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

"В повестке - поправки, которые корректируют законодательство в сфере недропользования. Правительство предлагает изменить порядок проведения торгов на право пользования участками с полезными ископаемыми. Теперь они будут проходить исключительно в форме электронного аукциона", - сказал он.

По словам Мишустина, документом также предусмотрен ряд мер для предотвращения возможности их срыва. "Рассчитываем, что подготовленные изменения сделают порядок проведения аукционов по недрам более открытым", - добавил он.