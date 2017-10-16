Россия оштрафовала Telegram за отказ передавать данные о пользователях

Баку. 16 октября. REPORT.AZ / Мещанский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тыс. рублей (14 тыс. долларов) за отказ от передачи ФСБ информации, которая позволяет декодировать переписку пользователей.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, представители мессенджера могут оспорить решение в течение десяти дней. Если это не будет сделано, то у Telegram будет не менее 15 дней, чтобы исполнить требование о передаче ключей к декодированию сообщений.

В конце сентября основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что ФСБ составила административный протокол на Telegram за невыполнение требований о расшифровке сообщений пользователей. По данным издания, спецслужбу заинтересовали шесть номеров телефонов, которые используют Telegram.

Отмечается, что Telegram заблокируют в России, если мессенджер не будет сотрудничать с российскими властями.