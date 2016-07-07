Россия модернизировала коммуникационную сеть до границы с Азербайджаном

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Российская телекоммуникационная компания "ТТК" (ТрансТелеКом) модернизировала коммуникационную магистральную сеть до границы с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт компании, была модернизирована магистральная сеть в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах на участке "Кавказская-Самур", тем самым был организован цифровой поток 100Gbit от Москвы до Азербайджана.

Согласно информации, установка современного оборудования спектрального уплотнения каналов (DWDM) позволяет обеспечить резервирование каналов связи для пропуска международного трафика из России в Азербайджан и ближневосточные страны.