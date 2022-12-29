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Россия и Китай создадут научную станцию на Луне

Россия и Китай создадут научную станцию на Луне Госкорпорация "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление утвердили программу развития сотрудничества, рассчитанную на 2023-2027 годы. Она также включает межправительственное соглашение о создании лунной станции.
ИКТ
29 декабря 2022 г. 11:56
Россия и Китай создадут научную станцию на Луне

Госкорпорация "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление утвердили программу развития сотрудничества, рассчитанную на 2023-2027 годы. Она также включает межправительственное соглашение о создании лунной станции.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Состоялось подписание соглашения между правительствами РФ и КНР о сотрудничестве по созданию Международной научной лунной станции, которая является серьезным шагом в исследовании естественного спутника Земли", - говорится в материале "Роскосмоса" об итогах деятельности компании за 2022 год. Отмечается, что само соглашение между правительствами было подписано 25 ноября.

В день подписания российско-китайской программы агентство Bloomberg сообщило о планах Китая построить на Луне базу с бункером и посадочным модулем к 2028 году. 5 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности к подписанию соглашения о создании совместной с КНР лунной станции.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Çin Ayda elmi stansiya yaradacaq
Версия на английском языке Russia and China to create joint lunar station

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