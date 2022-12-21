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Россия и Китай подписали соглашение о совместном освоении Луны

Россия и Китай подписали соглашение о совместном освоении Луны Россия и Китай подписали соглашение о совместных работах по освоению Луны и создании лунной базы.
ИКТ
21 декабря 2022 г. 12:37
Россия и Китай подписали соглашение о совместном освоении Луны

Россия и Китай подписали соглашение о совместных работах по освоению Луны и создании лунной базы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Совсем недавно подписано соглашение с китайской стороной о совместной работе в этой области. Мы перейдем к следующей фазе (освоения Луны), возможно, скорее всего в тесном контакте с китайскими партнерами. Это строительство будущей лунной базы", - сказал он.

Ранее Борисов отмечал, что "подобного рода проекты в одиночку, даже такими странами как Россия, реализовывать очень тяжело с финансовой точки зрения обладания всеми необходимыми компетенциями". "Подобные проекты требуют самого широкого международного сотрудничества", сказал Борисов 1 сентября на просветительском марафоне "Знание".

В марте 2021 года РФ и Китай подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции.

16 июня 2021 года Россия и Китай представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы.

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