Россия и Казахстан разрешили разногласия по комплексу «Байтерек» на Байконуре

Летные испытания комплекса должны пройти к концу 2023 года

Проект космического ракетного комплекса «Байтерек» на космодроме Байконур перешел в стадию практической реализации.

Как передает Report, об этом сообщил «Роскосмос» по итогам встречи с представителями Казахстана в субботу. Российская госкорпорация отметила, что стороны разрешили разногласия.

По итогам встречи гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин подписали протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение о проекте космического ракетного комплекса "Байтерек".

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что летные испытания комплекса должны пройти к концу 2023 года. «Мы рассчитываем на то, что мы ритмично создадим ракетно-космический комплекс "Байтерек" с использованием ракеты "Союз-5" на "назарбаевском старте", как мы и договорились»,— сказал Рогозин после подписания протокола об изменениях в соглашении РФ и Казахстана по «Байтереку».

Проект «Байтерек» имеет значение не только для России и Казахстана, но и для мира, считает министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин. «Где-то в недалеком будущем, надеюсь, будем также подписывать и по "гагаринскому старту"»,— сказал он.

Россия и Казахстан договорились о совместном создании проекта «Байтерек» в 2004 году. Ракетный комплекс будет носить имя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — с таким предложением в 2019 году выступил президент России Владимир Путин.