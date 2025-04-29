Роскосмос: К созданию лунной станции присоединились 13 стран

К России и Китаю в работе по созданию Международной научной лунной станции присоединились 13 стран, в том числе из БРИКС.

К России и Китаю в работе по созданию Международной научной лунной станции присоединились 13 стран, в том числе из БРИКС.

Как передакет Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Наша oбщая с Китаем инициатива по созданию Международной научной луннoй станции активно развивается", - сказал Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС. По его словам, к ней присоединились уже 13 стрaн (Азербайджан, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Джибути, Египет, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сербия, Таиланд, ЮАР, Эфиопия), включая коллег из БРИКС (Эфиопия, Египет, ЮАР).

Он отметил, что космические аппараты Индии, ОАЭ, Китая достигли Марса, у этих стран также есть опыт освоения Луны. Баканов надеется, что число таких программ будет расти, а их совместная реализация станет гораздо оптимальнее для национальных бюджетов и эффективнее с научной точки зрения.